Notizie Napoli calcio. Finisce a reti bianche il primo tempo tra Napoli e Verona. La squadra di Gattuso è sembrata meno in palla del solito, soffrendo la mobilità e la fisicità degli scaligeri. Nei primi 45' di gioco il piglio della formazione di Juric e migliore di quello azzurro, come testimoniano le statistiche di metà gara: nessun tiro in porta per il Napoli, con il Verona che ha saputo contenere al meglio gli attaccanti napoletani.

Clicca sul file in allegato per visualizzare le statistiche