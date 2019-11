Milan-Napoli, tutte le informazioni utili per i tifosi azzurri che si recheranno a San Siro

Notizie Calcio Napoli - Sono in vendita i biglietti di Settore Ospiti per Milan-Napoli, 13esima giornata di Serie A di sabato 23 novembre a San Siro (ore 18)

I tagliandi sono in vendita fino alle 19.00 di venerdì 22 novembre presso i punti vendita, Vivaticket, presso Casa Milan, le filiali BPM abilitate, online sul sito acmilan.com tramite il servizio eticketing. Prezzo Biglietti Il costo di un singolo tagliando è di 40 Euro al quale va applicato il diritto di prevendita. Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Di seguito il link per le informazioni sulle modalità di vendita.

Modalità di acquisto Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Milano se sprovvisti di biglietto.

Restrizioni alla vendita E' consentita la vendita di un numero massimo di 4 biglietti per ogni richiedente Cambio Nominativo In caso di cessione del biglietto è necessario effettuare la procedura di cambio nominativo attraverso il servizio online predisposto sul sito.

Per l’accesso allo stadio unitamente al biglietto sarà necessario presentare anche la ricevuta di conferma di avvenuto cambio nominativo, scaricabile una volta portata correttamente a termine la procedura online. Il rispetto del Regolamento d’Uso dello Stadio Si ricorda che l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano l’accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (si veda il Regolamento d’Uso dello Stadio, all’interno del presente documento).