"Mai avrei immaginato di rimpiangere Mario Rui!" Botta e risposta tra Chiariello ed un tifoso

Napoli Calcio - Botta e risposta tra il giornalista Umberto Chiariello ed un tifoso attraverso twitter. Durante il match Napoli-Legia l'opinionista e guiornalista aveva twittato:: "Fine primo tempo… non avrei mai immaginato di rimpiangere Mario Rui!"

Non si è fatta attendere la risposta di un tifoso che ha ha scritto:

bah...l'ammiro e la seguo, ma sinceramente a volte faccio davvero fatica a capire, il Napoli mi sembra stia giocando bene e lo stesso Juan Jesus mai come adesso non mi sembra stia giocando così male, certo non è un fulmine di guerra ma non mi sembra che stia andando così male mah

Come non si è fatta attendere la risposta di Umberto Chiariello che ha chiarito:

Non era una critica a Juan Jesus che ha fatto il suo, ma alla mancanza di spinta a sx perché non c’è una vera alternativa a Rui. Era solo un tweet ironico. Nel primo tempo il Napoli non mi è dispiaciuto come non mi è dispiaciuto Mertens, giocatore importante ritrovato.