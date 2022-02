Sky - Koulibaly e Anguissa sulla via del ritorno: domani saranno a Castelvolturno

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Kalidou Koulibaly e Frank Zambo Anguissa, domani saranno a Castel Volturno per riunirsi alla squadra.

Rientro Koulibaly e Anguissa a Napoli

Il Napoli ritrova il centrocampista del Camerun arrivato terzo in Coppa d'Africa e il leader della difesa fresco di titolo continentale col suo Senegal.

Ora starà a Luciano Spalletti decidere se schierarli titolari nel big match contro l'Inter, per il quale saranno comunque arruolabile. In tal senso ci sarà l'imbarazzo della scelta per il tecnico toscano, che dopo la tempesta che si è abbattuta sulla squadra nei mesi scorsi adesso torna ad avere quasi tutti gli elementi della rosa a disposizione.