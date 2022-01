Il peso Diawara per la Roma: tre club alla finestra ma l'ingaggio fa paura

Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferito dal porta calciomercato.com Amadou Diawara torna a Roma, e a meno di sorprese ci resterà almeno fino a giugno.

Calciomercato Roma

Tra oggi e domani a Trigoria è previsto un incontro con il procuratore Daniele Piraino e probabilmente lo stesso Diawara. Un ultimo tentativo per capire se c’è uno spiraglio per la cessione già a gennaio. Difficile. Venezia, Cagliari, Sampdoria e Fulham restano alla finestra con poche speranze. Svanite le piste Torino e Valencia, che se non altro potevano avvicinarsi ai 2,2 milioni più bonus fino al 2024 che percepisce il centrocampista nella capitale.