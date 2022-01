Il Mattino - Juventus-Napoli si va verso l'esordio di Ghoulam e Zanoli

Ultime calcio - Secondo quanto riferito dal Mattino la Asl 2 Nord di Napoli ha mnadato tutti nel caos per il match con la Juventus, con il provvedimento in cui metteva in quarantena Lobotka, Zielinski e Rrhamani (contatti stretti dei positivi Meret e Mario Rui) che, però, nel frattempo, avevano preso l’aereo con il resto della squadra senza saper nulla.

Caos Juve-Napoli