Il Mattino - A Meret le chiavi della porta del prossimo campionato, il Napoli rinuncia ad Ospina

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla vicenda rinnovi in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

E lo stesso Meret, magari non proprio felice per il ruolo di riserva di Ospina in questa parte della stagione, sa che il Napoli pensa di dargli le chiavi della porta dal prossimo campionato. Con la rinuncia (probabile) di Ospina, anche lui in scadenza. È solo la questione tecnica l’unico intoppo al sì di Meret: sa bene, Pastorello, che nessun allenatore può dare garanzie del posto fisso ma Meret sta per compiere 25 anni e questo eterno ballottaggio non gli va più molto a genio. La fase dell’apprendimento è finita. Quindi, il suo rinnovo non è questione economica ma solo di prospettiva.