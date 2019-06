L'Isola verde si tinge d'azzurro, gli scatti dell'evento organizzato dal Club Napoli Isola d'Ischia e Club Napoli Campobasso [FOTOGALLERY]

"L'Isola verde si tinge d'azzurro" - Il Grande evento estivo, organizzato dal Club Napoli Isola d'Ischia, in collaborazione con il Club Napoli Campobasso, è finito da qualche giorno. Nella mente, oltre ai magnifici sapori e profumi ischitani, i ricordi delle geste di tanti ex calciatori che hanno preso parte all'evento organizzato da Michele Patalano, Michele Mattera e Domenico Mei. André Cruz, Luca Altomare, Massimo Rastelli, Gaetano Fontana, Massimo De Luca, Francesco Montervino, Francesco Baldini ed Alessandro Bolide hanno preso parte all'evento.

Giovedì 12 giugno accoglienza degli ospiti e cena all'insegna del divertimento presso il ristorante La Baia del Clipper;

Venerdì 13 giugno è andata in scena, al Bayola Stadium di Forio d'Ischia, una partita di calcetto con gli ospiti e parte del direttivo, accompagnati dalla musica di Pascal Dj;

Sabato 14 giugno, accompagnati dalla musica di Pascal Dj, presso la Terrazza di Venere a Forio d'Ischia è andata in scena il galà con ricco buffet, premiazione e maxi torta preparata dalla Pasticceria Dolci Fantasie di Casamicciola Terme;

Domenica 16 giugno, invece, relax per tutti gli ospiti: giro della meravigliosa isola in barca e cena in uno dei ristoranti dell'Isola.