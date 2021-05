I 42 punti conquistati dopo il giro di boa alimentano perfino dei rimpianti

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sul finale di stagione del Napoli. Dal quotidiano si legge:

I 42 punti conquistati dagli azzurri dopo il giro di boa, da quando l’emergenza ha concesso una tregua, alimentano perfino dei rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato: soprattutto per gli infortuni che hanno decimato l’attacco. Ma sarebbe stato lo stesso difficile tenere il passo dell’Inter e l’inatteso pareggio del Milan contro il Cagliari offrirà a Insigne e compagni la possibilità di puntare in campionato all’obiettivo massimo del secondo posto: raggiungibile con una vittoria domenica allo stadio Maradona, contro il Verona. Il successo sarà però indispensabile specialmente per mettere al sicuro la qualificazione per la Champions: l’obiettivo stagionale che De Laurentiis aveva indicato come prioritario durante la scorsa estate ad allenatore e giocatori.