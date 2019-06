FIFA, Collina sulle nuove regole: "Le squadre hanno già compreso bene"

Bene la arbitre e obiettivi raggiunti al Mondiale femminile. A 'promuovere' i direttori di gara e la Var è il presidente della Commissione Arbitri Fifa, Pierluigi Collina che ha fatto il punto dopo la fase di qualificazione della Coppa del Mondo in corso in Francia e che ha visto l'introduzione, per la prima volta in competizioni Fifa, delle nuove regole che riguardano rinvio del portiere, sostituzioni, punizioni, rigori e fallo di mano.

"Le performance delle arbitre sono state in linea con le nostre aspettative. I 24 team di arbitri delle 6 confederazioni hanno dimostrato un alto livello di impegno e una buone qualità" "Sebbene le modifiche siano entrate in vigore il 1 giugno, tutte le 24 squadre sono state informate immediatamente e non è stata una sorpresa vedere che questi cambiamenti sono stati ben compresi e recepiti da tutti".