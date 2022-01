Febbre Barcellona, venduti subito 7mila biglietti appena aperta la vendita

Napoli calcio - L'edizione odierna del Mattino mette inn evidenza la vendita dei biglitti di Napoli.Barcellona.

Cinque minuti di coda virtuale prima di accedere alla piattaforma di Ticketone dove ci sono i biglietti per la supersfida con il Barcellona. Una attesa che stupisce. E dopo appena un’ora dal gong, la sorpresa: la parte centrale dei distinti e anche quella della Tribuna Posillipo è già tutta venduta. Più o meno settemila tagliandi acquistati nei primi 90 minuti dal via libera. È febbre azzurra, non di quelle che fanno scattare l’urgenza di fare un tampone. È la vecchia febbre da stadio. La vendita per Napoli-Barcellona è partita tenendo conto delle limitazioni attuali, ovvero il 50 per cento della capienza dell’impianto di Fuorigrotta. In questo momento, dunque, sono in vendita 27mila tagliandi.