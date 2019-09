Esultanza Mertens Sampdoria - SSC Napoli in vantaggio al minuto 13. Gran bella combinazione conclusa a rete da Dries Mertens. L'azione era partita da Hirving Lozano che ha scaricato sulla sinistra per Giovanni Di Lorenzo; il terzino destro crossa al centro e Mertens di prima batte Audero. Napoli in vantaggio: 1-0.

Esultanza Mertens, figlio in arrivo per Kat?

Esultanza speciale per l'attaccente belga che ha esultato portandosi il pallone sotto la maglia, bebè in arrivo per Dries e Kat?