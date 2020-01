Dove vedere in tv derby Fa Cup Liverpool-Everton, Ancelotti sfida nuovamente Klopp

Ultime calcio Napoli - Ancelotti sfida Klopp a casa sua. Il derby tra Liverpool e Everton (ore 17, Dazn) è il big match del terzo turno di FA Cup, iniziato ieri. I Reds, primi in Premier con 13 punti di vantaggio sul Leicester, non vincono la Coppa d’Inghilterra del 2006 e Ancelotti è uno dei peggior clienti da incrociare. Il tecnico italiano ha già battuto Klopp quest’anno con il suo Napoli in Champions e anche nella passata stagione, quando poi il Liverpool vinse la coppa. Come da tradizione la FA Cup ha subito regalato sorprese. Vincono e passano il turno Manchester City, Bournemouth, Leicester Southampton, Norwich, Leicester. Finisce pari lo scontro tra Wolverhampton e Manchetser Utd e ci sarà bisogno del replay. Anche il Watford ha pareggiato 3-3 in casa con il Tranmere e dovrà rigiocare. Fuori due squadre di Premier: il Brighton sconfitto 1-0 in casa dallo Sheffield Wednesday e l’Aston Villa k.o. con il Fulham.