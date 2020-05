De Luca scrive alla piccola Noemi: "Nessuno ha dimenticato quel gesto, ti siamo vicini e ti seguiamo sempre con affetto"

Ultime notizie. Oggi, 3 maggio 2020, è passato esattamente un anno da quando la piccola Noemi fu ferita durante un agguato di camorra in piazza Nazionale a Napoli. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha voluto così decidare un messaggio alla bimba:

"Cara Noemi, come un anno fa, come in tutti questi mesi che non ci fanno dimenticare quell’assurdo gesto ma mai il tuo sorriso, ti siamo vicini e ti seguiamo sempre con affetto. Auguri a te, ai tuoi cari genitori, e ancora un grande grazie ai medici e tutti gli operatori della sanità".