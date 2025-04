Coppa Italia, il Milan manda ko l'Inter e vola in finale: secco 3-0

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il Milan ha battuto l'Inter e vola in finale. Un secco 3-0 che porta le firme di Jovic, doppietta per lui, e Reijnders. All'andata era terminata in pari 1-1 ma la gara di ritorno ha dissipato ogni dubbio: i rossoneri volano così in finale in attesa dell'altra semifinale Bologna-Empoli.

Con questa sconfitta l'Inter di Simone Inzaghi può dire addio al sogno triplete, di cui si era tanto parlato nell'ultimo mese. Vedremo anche con la Roma quali effetti potrà avere questa pesante sconfitta nel derby, se ci saranno ripercussioni sul campionato.