Chiariello: “Spiegatemi perchè la sosta di campionato è a dicembre e non a gennaio con la Coppa d'Africa”

il noto giornalista Umberto Chairiello nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, mette in evidenza alcuni aspetti dell'organizzazione del campionato in relazione alla Coppa d'Africa:

“Abbiamo già pagato la Coppa d’Africa in passato, Koulibaly tornò malissimo da questa competizione. E ricordiamo anche che Osimhen tornò infortunato e lungo degente dalle qualificazioni, questo ha pesato molto nel suo primo anno italiano. Adesso si crea il caso molto complicato che per le qualificazioni mondiali e per la Nations League ci si ferma mentre per la Coppa d’Africa no, questa è un’aberrazione. Si dice che questa competizione si può giocare solo a gennaio per il clima, ma spiegatemi perché la sosta del campionato si fa a dicembre e non a gennaio come in passato. Il calcio rischia davvero il default, l’overdose di partite non comporta mai una maggiore visibilità perché l’evento deve essere atteso”.