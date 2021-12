Buffon: "Il film di Sorrentino? Ti lascia la capacità di emanare energia che ha la gente di Napoli"

Serie A - Lunga intervista a Gigi Buffon, attuale portiere del Parma, sulle pagine del Corriere della sera.

Il 6 c’è Juve-Napoli: ha visto il film di Sorrentino? «Sì, ti lascia amarezza ma anche il brio e la capacità di emanare energia che ha la gente di Napoli».

Per quel gol di mano, Shilton non ha mai perdonato Maradona. Che ne pensa? «Io l’avrei perdonato, va accettato. E poi mi ricordo quando ero bambino, dopo oltre un mese non sapevo ancora se Diego l’avesse toccata di mano o di testa, perché era stato così bravo in quel gesto da renderlo incredibile».