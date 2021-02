Primo cambio per il Napoli al 41' della gara contro l'Atalanta: esce Elseid Hysaj ed al suo posto entra il portoghese, Mario Rui. Problema fisico per il numero 23. Al momento dell'uscita dal campo l'albanese è apparso scuro in volto, non ricambiando neanche il saluto del suo compagno di squadra Amir Rrahmani.