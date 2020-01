La vittoria in extremis contro il Brescia non ferma la Lazio che torna a lavorare questa mattina in vista della sfida contro il Napoli. Sabato prossimo alle ore 18 all'Olimpico i biancocelesti sfideranno la squadra di Gattuso. "Al Centro Sportivo di Formello è iniziato il primo allenamento in vista di Lazio-Napoli", questo quanto scritto dalla Lazio su Twitter.

