GeVi Napoli Basket, Milicic a CN24: "Calzona ct e allenatore di club come me? Strada fuori dal comune, ma ecco come si può avere successo" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Con la vittoria nella Coppa Italia 2024 del Napoli Basket, Igor Milicic porta a 12 su 50 i trofei alzati da un allenatore straniero: il terzo straniero a riuscirci al debutto dopo Dan Peterson (Virtus Bologna 1974, Milano 1986 e 1987), Bob Hill (Virtus Bologna 1989). Il coach croato della GeVi Napoli Basket siede anche sulla panchina della nazionale polacca, in uno strano parallelismo con il Napoli, quello del calcio, che ha appena firmato Francesco Calzona, allo stesso tempo commissario tecnico della Slovacchia.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Quando ha pensato che la vittoria della Coppa Italia potesse diventare concreta?

“Ci abbiamo creduto fin dal primo momento in cui siamo arrivati a Torino, sapevamo sarebbe stato difficile ma abbiamo fatto un passo alla volta. Quando giochiamo bene contro Brescia e la battiamo, ci apriamo una nuova porta ed una nuova occasione. Poi una gara molto tosta contro Reggio Emilia, infine una grande prestazione contro Milano. Non pensavamo alla vittoria, ma all’azione successiva da fare, al possesso dopo possesso. Tutto questo ci ha portato alla vittoria”

Eravate reduci dalla brutta sconfitta contro Brescia, ma la squadra ha fatto gruppo.

Cosa ha pensato alla sirena finale? Con tutti quei tifosi di Napoli sugli spalti ad esultare a Torino e al ritorno in città.

“La loro presenza ci ha dato una motivazione pazzesca, saranno stati quattro-cinquemila. Ci ha dato una grande spinta, perchè non volevamo deluderli ed abbiamo giocato per loro”

Lei allena un club ed una nazionale, la Polonia. Il Napoli, quello del calcio, ha firmato Francesco Calzona che allena anche la nazionale slovacca. Come si combinano le due cose?

“Sono felice che il Napoli abbia intrapreso una strada fuori dal comune, come se avesse copiato un po’ ciò che ha fatto il Napoli Basket con me. Sicuramente comporta delle difficoltà avere a che fare con due gruppi da allenare, ma io penso che se nel momento in cui lo fai ci metti tutta la tua energia, e la tua passione, allora è possibile riuscirci ed avere successo con entrambe”