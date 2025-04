Nessuno come Conte nell'era De Laurentiis: la classifica dei punti fatti dagli allenatori al 1º anno a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte è primo in una speciale classifica, dopo i tre punti conquistati in Napoli-Torino. Perché fra gli allenatori in Serie A dell'era De Laurentiis, nessuno alla prima stagione sulla panchina degli azzurri, è arrivato mai a quota 73 punti, dopo 34 giornate:

Rafa Benitez: 68 punti in 34 giornate

Maurizio Sarri: 73 punti in 34 giornate

Carlo Ancelotti: 70 punti in 34 giornate

Luciano Spalletti: 67 punti in 34 giornate

Antonio Conte: 74 punti in 34 giornate