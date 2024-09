Juve-Napoli vietata ai residenti in Campania! Repubblica: oggi l'ufficialità, verranno rimborsati solo i biglietti

Juventus-Napoli, trasferta vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania. Lo ha stabilito il CASMS e adesso si attende solamente la comunicazione ufficiale da parte del Prefetto di Torino Donato Carfagna.

Juventus Napoli vietata ai residenti in Campania

Ultime notizie. Ne parla stamattina anche l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica, secondo cui la decisione sarebbe arrivata alla luce degli incidenti di domenica scorsa a a Cagliari. Circa un migliaio di tifosi residenti in Campania erano attesi domani sera allo Juventus Stadium ma adesso dovranno rinunciare alla partita. Saranno rimborsati i 45 euro di biglietto, ma non le spese già sostenute per treni, aerei, hotel prenotati da tempo.

Un duro colpo per i tifosi del Napoli "che avevano comprato praticamente al buio, la vendita si è svolta ad agosto ed è durata poche ore".

"La determina è stata preparata dopo la riunione di giovedì e non dovrebbe lasciare possibilità ai tanti fan del Napoli", assicura Repubblica.