Juventus-Napoli, Tuttosport: Gatti resta in dubbio, due alternative per Motta

Notizie Napoli calcio. Sabato sera alle ore 18.00 è in programma Juventus-Napoli, big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25.

I bianconeri dovranno valutare le condizioni di Federico Gatti, uscito anzitempo contro il PSV in Champions League per un infortunio. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

Federico Gatti ha svolto ieri una parte di allenamento differenziato non avendo ancora del tutto smaltito la leggera distorsione alla caviglia destra che si è procurato martedì contro il Psv. Il difensore capitano resta così in forte dubbio per domani: il tecnico deciderà all’ultimo, anche se non gli mancano le alternative. A cominciare da Danilo, che potrebbe così riavere non soltanto la fascia ma esordire da titolare, per finire con Kakulu, finora utilizzato come terzino, ma protagonista da centrale dello scudetto vinto con il Milan.