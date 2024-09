Infortunio Gatti, le ultime da Torino: Motta ha già preso una decisione in vista del Napoli

Notizie Napoli calcio. Sabato sera alle ore 18.00 è in programma Juventus-Napoli, big match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25.

I bianconeri dovranno valutare le condizioni di Federico Gatti, uscito anzitempo contro il PSV in Champions League per un infortunio. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

Nell’approcciarsi alla super sfida di sabato allo Stadium Motta e lo staff medico monitorano anche le condizioni di Federico Gatti. Il centrale ha subito un contrasto nel primo tempo contro il Psv in Champions, accusando una piccola distorsione alla caviglia, ma il colpo non è sembrato così penalizzante tanto che il bianconero ha continuato a giocare ed è stato sostituito da Danilo soltanto al 12’ della ripresa. Il difensore ieri ha svolto il lavoro di scarico al pari dei compagni che hanno giocato in Coppa e verrà valutato giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione. L’allenatore non vuole rischiarlo: lo manderà in campo soltanto se sarà al 100%.