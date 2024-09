Trombetti: "Ci sono tre grandi progetti nella mente vulcanica di De Laurentiis"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il prof. Guido Trombetti con il suo editoriale:

"Possiamo dire che, in questo momento, la mente vulcanica del presidente De Laurentiis è occupata da tre grandi progetti. Il primo, che mi sembra anche il più avanzato, è riportare il Napoli alla ribalta del calcio nazionale e internazionale. Ha condotto una campagna acquisti sontuosa, preso l’allenatore più prestigioso presente e libero sul mercato, tutte le premesse ci sono affinché ci sia un rilancio della squadra.

Ci sono poi altri due progetti un po’ più in arretrato: lo stadio e il centro sportivo. Lo stadio è, da un punto di vista politico, architettonico, imprenditoriale e ingegneristico, ancora in una fase di assoluta incertezza. Abbiamo sentito tutti le sue parole: il desiderio di De Laurentiis sarebbe acquistare lo stadio. Il terzo obiettivo è quello del centro sportivo che sollecita la fantasia, in particolare, di alcuni commentatori di trasmissioni sportive che già vedono nascere una cantera. Tutto questo è nella mente, poi dobbiamo vedere. Anche lì, la situazione non è semplice: questi terreni agricoli non sono strutturati, mancano acqua, corrente, non è che ti svegli una mattina e costruisci il centro sportivo".