Dove vedere Venezia-Genoa in Tv e streaming? Canale e orario del match

Dove vedere Venezia-Genoa? Si è ufficialmente aperta la 5a giornata di Serie A e il match dello stadio Penzo sarà l’unico in programma nel primo pomeriggio di sabato 21 settembre. Fischio d’inizio alle 15.00 in punto coi veneti, inchiodati all’ultimo posto a quota 1, che cercano la prima vittoria stagionale sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Il Grifone di Alberto Gilardino occupa invece la metà classifica, 11esimo posto per l’esattezza, a quota 5. La domanda che molti si pongono dunque è la seguente: dove vedere Venezia-Genoa?

Dove vedere Venezia-Genoa in Tv

Sono due le emittenti che trasmetteranno le gare del campionato italiano anche quest’anno: DAZN che detiene i diritti televisivi per tutti e 10 match di ogni weekend e Sky che ne mostrerà soltanto tre in co-esclusiva ogni fine settimana. Dove vedere Venezia-Genoa? Rientrerà nel primo o secondo caso? La risposta ufficiale è la seguente: Venezia-Genoa sarà visibile solo su DAZN.

Dove vedere Venezia-Genoa in streaming

Dove vedere Venezia-Genoa in streaming invece? Stessa risposta, ovvero DAZN. Per vedere il match in streaming sarà necessario scaricare l’app dell’emittente digitale. Non si saranno altre piattaforme ufficiali e autorizzare a trasmettere il match.