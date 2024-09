Dove vedere Lipsia-Juve gratis in Tv e streaming

Champions League Lipsia-Juve dove vederla in Tv e streaming? La nuova Champions League chiama ancora con la seconda giornata con il calendario Juve Champions che mette di fronte una nuova sfida.

Dove vedere Lipsia Juve? Scopriamolo insieme per tutti i tifosi che seguono con grande attenzione la nuova Uefa Champions League 2024 25. La notizia ufficiale è già arrivata perché sarà la piattaforma di Amazon a trasmettere in diretta esclusiva la partita Lipsia Juve mercoledì 2 ottobre alle ore 21:00.

Lipsia Juve gratis in Tv e streaming

Lipsia Juventus dove vederla - Sai già dove vedere Lipsia Juve in Tv e streaming? Arriva una splendida notizia per i tifosi, perché c'è la possibilità di andare a vedere partita di Champions gratis se non hai ancora sottoscritto nessun abbonamento ad Amazon Prime Video che trasmetterà la partita di calcio in diretta in esclusiva.

Dove vedere Lipsia-Juve gratis

Orario Juve Lipsia - Partita in diretta dalle ore 21:00 ma è già dalle ore 19:30 che sarà possibile seguire Lipsia Juventus con un ampio pre partita.

Nell'abbonamento sono inclusi film, serie tv e tutto il palinsesto Prime

L'iscrizione è gratis, il primo mese è gratis: puoi disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento e non paghi niente. Altrimenti dal secondo mese costa 49,99 euro all'ANNO (4,99 euro al mese).

Lipsia-Juve dove vederla

Sei non sei già abbonato a Prime Video puo iscriverti per usufruire del mese gratis, ma se già sei abbonato non c'è nessun problema! Perché è nella categoria "Sport" che troverai Lipsia Juve.

Infatti, i nuovi abbonati Prime hanno diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un mese gratis alla fine del quale potranno decidere se rescindere o meno l'abbonamento.

Come attivare 1 mese gratis su Prime Video?

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24.it guadagna una piccola percentuale sugli acquisti idonei, senza alcuna variazione di prezzo per il consumatore.