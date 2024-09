Roma, acceso confronto tra squadra e società! I giocatori hanno chiesto il ritorno di De Rossi

Notizie calcio. Il Corriere dello Sport scrive che i calciatori della Roma hanno chiesto alla società spiegazioni circa l’improvviso esonero di De Rossi:

L’inizio di questo campionato è stato deludente, ma il gruppo era tutto con il tecnico. Specialmente i senatori che hanno avuto un confronto con la dirigenza per capire i motivi della decisione, ma soprattutto per chiedere al club di ripensarci e di poter continuare con De Rossi. Troppo tardi dopo un comunicato che ha scioccato Roma e non solo.

In sostanza è stato domandato a vari elementi dello spogliatoio (tra gli altri anche Dybala e Paredes) se tutti fossero dalla parte del tecnico, e la risposta è stata da tutti un secco sì. Anche per questo motivo ci sarebbe stato un acceso confronto tra le parti, dopo naturalmente l’esonero arrivato a prescindere dalle indicazioni della squadra.