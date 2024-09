Conte porta tutto lo staff a cena fuori: il bel gesto a poche ore dalla sfida con la Juve | FOTOGALLERY

Antonio Conte leader anche nel saper fare gruppo. Ieri sera ha portato tutto lo staff a cena fuori presso la Trattoria Il Gazebo a Quarto in via San Nullo. Il mister ha avuto il piacere di avere insieme a cena quasi tutti i membri dello staff: suo fratello Gianluca Conte, il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez, il suo vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti, il collaboratore tecnico Elvis Abbruscato, il coordinatore dello staff Lele Oriali e il team manager Paolo Rea.



Il gruppo ha cenato e ha visto la partita dell'Inter in Champions League contro il Manchester City. Clicca su foto allegate per vedere: