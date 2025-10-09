Classifica rigori Serie A, chi ne ha segnati di più negli ultimi 10 anni: la posizione del Napoli

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Classifica rigori Serie A, chi ne ha segnati di più negli ultimi 10 anni: la posizione del Napoli

Il dato sui rigori in Serie A

Notizie calcio - Nella battuta di un calcio di rigore si concentra una miscela di tecnica, psicologia e destino che può decidere l’esito di una partita, di un torneo o addirittura di una carriera. Proprio sui tiri dal dischetto News.Superscommesse.it ha condotto un'analisi prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Serie A, le prime statistiche dell’attuale stagione e i 20 club ai quali, in questo arco temporale, è stato assegnato il maggior numero di penalty: l’obiettivo è quello di stabilire quale squadra è stata più precisa dagli undici metri e quale, invece, detiene la peggiore percentuale di trasformazione.  

Rigori Serie A, chi ne ha segnati di più negli ultimi 10 anni 

Dai risultati dello studio, la Roma risulta alla guida di questa classifica con 91 rigori assegnati, di cui 77 realizzati, per una percentuale di successo dell’84,62%. I capitolini si confermano affidabili dal dischetto, nonostante il recente clamoroso triplice errore contro il Lille. Molto positive anche le prestazioni di Hellas Verona (84,44%), Sassuolo (84,21%) e Parma (83,33%), squadre che, pur avendo ottenuto meno rigori rispetto ai top club, hanno mostrato grande freddezza dagli undici metri. 
 
Tra le grandi, l’Inter si distingue con 83 rigori e l’83,13% di realizzazione, mentre la Lazio, pur avendo avuto il maggior numero di penalty (99), ne ha sbagliati 18, fermandosi a 81,82%. Più indietro la Juventus (80%) e il Napoli (78,75%), mentre sorprende in negativo il dato del Milan, che pur avendo calciato 88 rigori, ne ha trasformati solo 63, con una percentuale di successo del 71,59%, una delle più basse tra le big. Nel complesso, le statistiche mostrano come la precisione nei rigori non sia legata solo al numero di occasioni, ma alla qualità dei rigoristi e alla gestione della pressione.
 
Di seguito la classifica della percentuale realizzativa dal dischetto relativa alle 20 squadre a cui è stato assegnato il maggior numero di rigori nelle ultime 10 stagioni di Serie A: 
 
Squadra Rigori a favore Rigori segnati Rigori sbagliati % Realizzativa
Roma 91 77 14 84.62%
Verona 45 38 7 84.44%
Sassuolo 76 64 12 84.21%
Parma 24 20 4 83.33%
Bologna 48 40 8 83.33%
Inter 83 69 14 83.13%
Lazio 99 81 18 81.82%
Empoli 31 25 6 80.65%
Sampdoria 55 44 11 80.00%
Juventus 75 60 15 80.00%
Napoli 80 63 17 78.75%
Genoa 52 40 12 76.92%
Torino 56 43 13 76.79%
Fiorentina 84 64 20 76.19%
Cagliari 39 29 10 74.36%
Atalanta 68 50 18 73.53%
Milan 88 63 25 71.59%
Lecce 30 21 9 70.00%
Udinese 41 28 13 68.29%
Chievo 22 14 8 63.64%
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