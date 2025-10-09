Classifica rigori Serie A, chi ne ha segnati di più negli ultimi 10 anni: la posizione del Napoli

Notizie calcio - Nella battuta di un calcio di rigore si concentra una miscela di tecnica, psicologia e destino che può decidere l’esito di una partita, di un torneo o addirittura di una carriera. Proprio sui tiri dal dischetto News.Superscommesse.it ha condotto un'analisi prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Serie A, le prime statistiche dell’attuale stagione e i 20 club ai quali, in questo arco temporale, è stato assegnato il maggior numero di penalty: l’obiettivo è quello di stabilire quale squadra è stata più precisa dagli undici metri e quale, invece, detiene la peggiore percentuale di trasformazione.
|Squadra
|Rigori a favore
|Rigori segnati
|Rigori sbagliati
|% Realizzativa
|Roma
|91
|77
|14
|84.62%
|Verona
|45
|38
|7
|84.44%
|Sassuolo
|76
|64
|12
|84.21%
|Parma
|24
|20
|4
|83.33%
|Bologna
|48
|40
|8
|83.33%
|Inter
|83
|69
|14
|83.13%
|Lazio
|99
|81
|18
|81.82%
|Empoli
|31
|25
|6
|80.65%
|Sampdoria
|55
|44
|11
|80.00%
|Juventus
|75
|60
|15
|80.00%
|Napoli
|80
|63
|17
|78.75%
|Genoa
|52
|40
|12
|76.92%
|Torino
|56
|43
|13
|76.79%
|Fiorentina
|84
|64
|20
|76.19%
|Cagliari
|39
|29
|10
|74.36%
|Atalanta
|68
|50
|18
|73.53%
|Milan
|88
|63
|25
|71.59%
|Lecce
|30
|21
|9
|70.00%
|Udinese
|41
|28
|13
|68.29%
|Chievo
|22
|14
|8
|63.64%