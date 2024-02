UFFICIALE - Superlega: un club italiano rifiuta l'invito

Ultime notizie calcio - Ci sono delle novità importanti che riguardano il caso della Superlega che è tornato fuori in queste ore e ha coinvolti anche il campionato italiano, con un club di Serie A che ha voluto dire la sua dopo le parole del presidente del Barcellona, nonché padre fondatore della nuova The Super League.

Superlega

E' stato Joan Laporta a dire la sua in merito alla situazione dei club che potrebbero partecipare a quella che sarà la prossima Superlega, perché il numero uno del club spagnolo ha rivelato che ci sarebbro anche società italiane pronte ad accettare l'invito di partecipare alla competizione che presto nascerà. Laporta ha annunciato che tra le squadre favorevoli alla Superlega ci sarebbero anche Roma, Inter, Milan e Napoli in vista dei prossimi anni, ma ora una società ha voluto smentire.

Superlega: squadre partecipanti, smentita di un club di Serie A

Infatti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano le squadre partecipanti per la Superlega che nascerà nei prossimi anni e in merito ad un club di Serie A che è stato chiamato in causa nelle ultime ore. Perché è stata la Roma a rispondere a Laporta sulla partecipazione alla Superlega, con i giallorossi che si sono tirati assolutamente fuori da questa competizione che potrebbe nascere da un momento all'altro.

Infatti, è arrivato il messaggio da parte della AS Roma che ha voluto ribadire pubblicamente di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Smetiti i dialoghi per il quale si potrebbe intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa.