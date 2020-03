Ultimissime Napoli - "Questo uomo è oro, mi manchi". Dries Mertens ha pubblicato sui social una foto della videochiamata con Tommaso Starace. Con l'emergenza Covid-19, l'unico modo per restare in contatto è la tecnologia visti i divieti di andare in giro se non per le necessità previste dal decreto emanato dal Governo qualche giorno fa.

Mertens Starace