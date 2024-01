Nuova fiamma per Rrahmani: lei è una pop-star internazionale! | FOTO

Nuova fiamma per Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli ha una nuova fidanzata e non è una ragazza qualunque, si tratta infatti di una vera e propria pop-star famosissima in tutto il mondo, anche se è ancora poco conosciuta in Italia. La nuova compagna di Rrahmani è Era Istrefi, 29 anni, cantante kosovara-albanese che nel 2015 ha raggiunto la fama internazionale con il singolo "BonBon".

Rrahmani e Era Istrefi hanno trascorso il Capodanno insieme, pubblicando poi le foto su Instagram che hanno in qualche modo "ufficializzato" la loro relazione d'amore.

