Messaggio emozionante di Maggio per Lavezzi: "Compagno di avventura in campo e fuori, sei un piccolo grande uomo"

"Amico mio oggi hai deciso di appendere le famose scarpette al chiodo e mi dispiace tantissimo perché mi sarebbe piaciuto vederti ancora correre, ma come in tutte le belle storie c’è un inizio e c’è una fine . Ci siamo divertiti un mondo a giocare insieme, siamo stati compagni di avventure dentro e fuori dal campo e mi sembra ieri quando ti passavo la palla e ti dicevo vai Pocho pensaci tu! E tu quella palla la mettevi sempre al posto giusto al momento giusto e risolvevi la partita. Questo sei tu un piccolo grande uomo che fa la differenza! Buona fortuna amico mio ti auguro il meglio in tutto per tutto e che la tua nuova storia sia ricca e piena di soddisfazioni!". Così su Instagram Maggio per Lavezzi.