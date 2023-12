Mertens e quel gesto d'amore verso Napoli: li indossa anche al Galatasaray! | FOTO

Ultime news calcio - Il Galatasaray di Dries Mertens è sceso in campo ieri vincendo per 3-1 in casa contro l'Adana Demirspor: in campo, anche il trequartista belga ex Napoli.

A proposito di Napoli, l'attaccante belga non smette di mandare messaggi d'amore alla sua ex squadra, oggi in difficoltà dopo la stagione da campioni d'Italia: Dries Mertens infatti continua a indossare i suoi iconici parastinchi con lo scudetto del Napoli e la bandiera belga, anche ai tempi del Galatasaray. E ai suoi fan napoletani questo dettaglio non è sfuggito. Ecco la foto: