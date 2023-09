Cerchione ammonisce Osimhen: "Scenata inutile alla sostituzione"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli delude ancora e a Bologna non va oltre lo 0-0. Ancora più allarmate del risultato è stata la reazione di Victor Osimhen alla sostituzione negli ultimi minuti. Il collega Luca Cerchione ha commentato il gesto del nigeriano sul suo profilo Twitter:

“Sceneggiata inutile di Osimhen nei confronti di Garcia al momento del cambio. L’allenatore ha diritto a scegliere cambi ed assetto tattico, essendo il primo - e spesso l’unico - che paga le conseguenze. I panni sporchi si lavano in famiglia, non in mondovisione”.