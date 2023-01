Sky - Le condizioni di Vlahovic verso Napoli-Juve: la decisione di Allegri

Ultime notizie Serie A - Arrivano novità dal centro sportivo bianconero, con alcune indicazioni sui recuperi verso Napoli-Juventus. In particolare, ci sono novità sulle condizioni di Dusan Vlahovic.

Infatti, quest'oggi Vlahovic si è allenato ma difficilmente prenderà parte alla trasferta di Napoli-Juve. Lo scrive Sky Sport:

"L’attaccante serbo in mattinata si è allenato parzialmente con i compagni, come programmato dallo staff medico e da Allegri. Non si può ancora ipotizzare quando rientrerà, solo i prossimi test sul campo daranno dei responsi e bisogna tenere conto del necessario periodo di riatletizzazione. La pubalgia terrà comunque fuori Vlahovic anche con il Napoli. La prossima settimana si vedrà se questo parziale lavoro con il gruppo diventerà totale".