Salernitana-Milan 1-2, i rossoneri di Pioli si portano a -5 dal Napoli

Notizie calcio. Il Milan riprende il campionato con una vittoria per 2-1 contro la Salernitana: la squadra di Pioli ottiene così tre punti pesanti che consentono ai rossoneri di salire a -5 dal Napoli, impegnato stasera contro l’Inter a San Siro.

Salernitana-Milan 1-2

In avvio gran partenza del Milan che in 15’ minuti mette alle corde la Salernitana: prima Leao e poi Tonali portano gli ospiti sul 2-0, fallendo poi diverse chance per chiudere i conti. Nel finale i granata, rimasti in corsa grazie a diversi miracoli del neo arrivato Ochoa, riaprono i conti con Bonazzoli ma nel finale manca il guizzo per il pareggio.