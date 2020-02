Notizie Calcio - Incredibile gaffe per il portiere e bandiera della Juventus in mixed zone. Ieri sera infatti, dopo la partita terminata 1-1 a San Siro contro il Milan, il portiere Gianluigi Buffon mentre firmava degli autografi si è lasciato andare ad una battuta infelice con un tifoso di origine asiatica in merito al "CoronaVirus":

"Stai attento, eh al Corona, ti guardo, eh. C***o, sei di Wuhan?".