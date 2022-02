Criscitiello: "Errore di superficialità dell'Inter, la vittoria del Napoli dà pepe al campionato"

Notizie calcio. Consueto focus di Michele Criscitiello su alcuni dei temi più caldi del momento nel campionato italiano di Serie A in arrivo dal suo editoriale per TMW:

Criscitiello

Corsa Scudetto, l'editoriale di Criscitiello

"In due minuti il Milan ribalta il derby e va bene così perché se pensi di avere in pugno un derby significa che non meriti di vincere una stracittadina. Sono partite che non finiscono mai, che durano una settimana e non puoi pensare di aver vinto solo perché sei avanti di un gol e perché hai in pugno la gara".

"L’Inter ha commesso un grande errore di superficialità, i rossoneri hanno avuto il grande merito di averci creduto nonostante in campo si sia notata la differenza di valori; a favore della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter resta capolista ma con le vittorie di Milan e Napoli, con Napoli-Inter di sabato e Milan-Samp di domenica, almeno diamo un pizzico di pepe a tutto il campionato italiano di Serie A".