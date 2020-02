Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Costacurta è intervenuto nel pre partita di Brescia-Napoli a Sky Sport: "Mertens non pensa al record di Hamsik, non lo vive come un peso. Rino vuole la squadra concentrata e non con la testa al Barcellona. Credo a Rino quando dice che vuole ottenere la qualificazione in Europa attraverso il campionato. Il Napoli deve vincere a Brescia".