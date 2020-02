Brescia-Napoli, Hamsik spettatore a distanza: l'ex capitano in quarantena causa Coronavirus, guarderà la partita da Malaga. Mertens può raggiungerlo

Ultimissime calcio Napoli - Marek Hamsik osserverà la partita Brescia-Napoli da Malaga, dove è in ritiro con il suo Dalian Yifang, in quarantena all’estero a causa del Coronavirus. Una partita sentita molto per lo slovacco, che fu pescato da Gianluca Nani a 16 anni nello Slovan Bratislava per poi passare al Brescia. Come riporta il Corriere della Sera, cresciuto nella Primavera del Brescia per poi disputare 65 partite con i «grandi» prima di trasferirsi a Napoli all'età di 19 anni. In una partita così sentita, il calciatore potrebbe essere raggunto da Dries Mertens nella classifica marcatori di tutti i tempi della SSC Napoli.