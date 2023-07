Napoli-SPAL, spuntano altri profili pirata: pronta una seconda raffica di denunce | FOTO

Dopo diffide, segnalazioni e denunce post Napoli-Anaune, la piaga pirateria si abbatte nuovamente su una gara ufficiale della SSC Napoli. Già dai primi minuti di Napoli-Spal diversi canali Youtube stanno mostrando in diretta le immagini dell'amichevole contro la SPAL non curanti delle gravi conseguenze che tale reato può comportare

Nelle ultime settimane, infatti, c'è stato infatti un inasprimento delle sanzioni con pene che prevedono addirittura il carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale i contenuti, e sanzioni sino a 5mila euro per chi invece ne fruisce.

Anche CalcioNapoli24.it si costituirà parte civile per i danni subiti per perdita di share sulle diverse piattaforme del network contro i canali OldCalcio, SoccerOne3 e Star Calcio.