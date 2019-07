Dimaro 2019, primo allenamento di Manolas: il pubblico impazzisce al suo ingresso, il coro: "Olè, olè Kostas" [FOTO&VIDEO CN24]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Primo allenamento di Kostas Manolas con la maglia del Napoli. Ovazione del pubblico per il difensore greco, all'ingresso sul terreno di gioco di Carciato i tifosi hanno intonato il coro: "Olè, olè, Kostas". Tanti i tifosi presenti qui sulla tribunetta per vedere la prima in azzurro di Manolas. Il difensore greco è stato accolto con molto calore dalle centinaia di napoletani che ogni giorno affollano la tribuna dello stadio per assistere agli allenamenti del Napoli nel ritiro pre-campionato che come di consueto si tiene a Dimaro, in Trentino Alto-Adige.

Ieri sera era stato il presidente De Laurentiis, assieme ad Ancelotti, ad accogliere Manolas, arrivato in compagnia di Lorenzo Insigne.

Manolas e De Laurentiis

E' il secondo acquisto della SSC Napoli ad aggregarsi alla squadra nel ritiro pre-stagionale di Dimaro. Prima di lui, anche Di Lorenzo, terzino ex Empoli, aveva già cominciato ad allenarsi agli ordini di Ancelotti dal primo giorno. Ora a Dimaro si aspettano tutti il grande colpo in attacco, mentre il Napoli sembra più concentrato sulla concretizzazione del trasferimento in azzurro di Elmas, centrocampista del Fenerbahce, che dovrebbe prendere il posto di Rog.

