Infortuni Napoli, è colpa degli allenamenti? Ecco come funziona la preparazione atletica di Rongoni | VIDEO

Si parla tanto di Rongoni e dei suoi metodi di allenamento. In casa Napoli ci si chiede se il nuovo preparatore atletico che ha sostituito Sinatti sia in qualche modo responsabile dei tanti subiti dalla squadra nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, in parte certamente conseguenza del fatto che rispetto allo scorso anno - quando c'è stata la pausa Mondiali in inverno - quest'anno si è dovuta cambiare la preparazione atletica.

Ecco dunque un video che dimostra come lavora Rongoni e come sta svolgendo il Napoli gli allenamenti atletici senza palla.