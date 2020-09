Edo De Laurentiis: "Abruzzo e Castel di Sangro terra dello sport, pronti ad organizzare eventi anche per disabili" [VIDEO]

Napoli - Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, è intervenuto Regione Abruzzo WebTv:

“Quest’anno siamo stati in una terra ricca. E’ diventato un territorio importante per gli sportivi, Gravina ha investito in questo luogo. In inverno è una località sciistica molto importante. Tutto il territorio è ben gestito dal presidente Marsilio e Angelo Caruso. I giocatori si sono trovati molto bene. Potrebbero esserci altri eventi. Mio padre ha idee geniali, magari potrebbe girare un film oppure organizzare degli eventi sportivi al di fuori del calcio Napoli. Magari pro disabili, noi siamo vicini a chi al giorno d’oggi affronta difficoltà umanistiche. Castel di Sangro è una città importante.”.