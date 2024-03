Zielinski titolare contro l'Inter? Tuttosport: ha voglia di dimostrare al Napoli di non essere ormai in vacanza

Napoli - Piotr Zielinski potrebbe giocare dal primo minuto contro l'Inter secondo Tuttosport. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

"Domani Calzona potrebbe puntare sulla sua voglia di dimostrare al Napoli di non essere ormai in vacanza, sulla voglia di fare bene proprio contro la sua prossima squadra. L'Inter di sicuro lo aspetta, i nerazzurri lo hanno individuato per allungare ancora di più le rotazioni a centrocampo, dare un ricambio di maggiore qualità a Mkhitaryan e a Inzaghi un titolare in più, quello che, per esempio, non è riuscito a essere Klaassen".