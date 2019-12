Venerato a CN24: "Torreira verrebbe a piedi al Napoli, ma spunta un altro nome in pole. Le ultime su Ibra"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Gattuso è uno che cava il sangue dalle rape: caratterialmente con i calciatori mi ricorda Antonio Conte mentre come idea di calcio lo accosto un po' a Sarri. Direi che è un mix di questi due grandi allenatori. Nel 4-3-3, Rino è molto intrigato nel vedere Fabian Ruiz regista. Lui è uno che non guarda in faccia a nessuno: chi non si allena al massimo durante la settimana va fuori. La prima richiesta del gruppo fatta a Gattuso è quella di provare a fermare De Laurentiis sulla causa civile. Il Napoli sta frenando sul terzino, dipende da Hysaj: se non esce lui non entra uno nel ruolo. Stanno lavorando in modo forte sul centrocampista: Paredes costa tanto ed al momento, c'è il no dell'Arsenal per Torriera ma sono schermaglie iniziali. Torreira verrebbe a piedi in azzurro, ma dipende dal club. Berge resta il favorito perché è il meno caro ed è pronto ad essere ceduto a gennaio tra 18-20 milioni. Ibrahimovic? Il Napoli non può affondare il colpo perchè deve cedere prima una punta"