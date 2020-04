Ultimissime notizie Napoli - Gli ultras della Curva B sono in prima linea per aiutare chi è in difficoltà per l'emergenza Coronavirus. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La solidarietà nel mondo del calcio è vasta, variegata, continua la raccolta fondi «Quarantena azzurra» lanciata sul web dal tifo organizzato della Curva B, sono stati raccolti circa 12000 euro a favore dell’ospedale Cotugno".