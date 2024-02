Ultimatum a De Laurentiis dagli agenti di Kvaratskhelia, rischio braccia di ferro: può essere dannoso per tutti

Napoli - Una situazione davvero particolare quella che sta vivendo il Napoli quest'anno dopo la vittoria dello scudetto. Oggi non è felice Kvaratskhelia e ora i suoi agenti alzano la voce per quello che può accadere.

Sono arrivate altre dichiarazioni da parte dell'agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli che ha parlato del futuro della stella georgiana, ribadendo il forte interesse delle migliori squadre per Khvicha come anche Barcellona e PSG.

Appuntamento rimandato quindi a maggio quando sarà tutto più chiaro sul futuro di Kvartskhelia con il Napoli, il giocatore e il suo assistito puntano ad un miglioramento di contratto che sia a Napoli o altrove.

A dare gli ultimi aggiornamenti è stata l'edizione del quotidiano Il Mattino che ha parlato di Kvaratskhelia e il Napoli:

L'agente di Kvaratskhelia ha voluto dare implicitamente anche una scadenza in chiave contrattuale a De Laurentiis (ultimatum?) per il futuro. Kvara è legato al Napoli fino al 2027, il club vorrebbe prolungare l'accordo, ma finora ci sono stati soltanto timidi approcci tra le parti.

Il suo management in ogni caso si aspetta un forte ritocco verso l'alto del suo ingaggio (attualmente di 1,5 milioni all'anno). Un po' come fatto con Osimhen, insomma. Si vedrà. L'auspicio è che si eviti almeno un altro braccio di ferro che risulterebbe dannoso per tutti.